Spartan Race Italia 2026 | la corsa più iconica al mondo inaugura la stagione a Orte Roma

Nel fine settimana del 25 e 26 aprile, le colline di Orte ospiteranno la Spartan Race Italia 2026, una delle competizioni a ostacoli più note al mondo. La corsa si svolgerà tra terreni fangosi e percorsi impegnativi, attirando partecipanti da tutta Italia. La gara si inserisce nella stagione di apertura dell’evento, che si svolge tradizionalmente in varie località del paese.

Orte – Fango, tenacia e storia: le aspre colline di Orte fanno da scenario alla Spartan Race, la gara a ostacoli più estrema, in programma sabato 25 e domenica 26 aprile. Un debutto che darà il via al tour italiano, con tappe a Belluno-Nevegal (27 e 28 giugno), Misano Adriatico (19 e 20 settembre) e Gubbio (7 e 8 novembre). Spartan Italy 2026, che torna su campi di battaglia leggendari con una nuova struttura organizzativa, promette una nuova sfida di “grit ed endurance” segnando l’inizio di un viaggio che attraverserà l’Italia tra ostacoli, resilienza e scenari mozzafiato. Spartani al via . La Spartan Race, inaugura la stagione italiana 2026 con la tappa di Orte, Roma (25-26 aprile), in un percorso suggestivo tra le colline della Tuscia, immerso nella meraviglia del borgo medievale.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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