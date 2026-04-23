Law & Order Mariska Hargitay | Sono scoppiata a piangere per la cancellazione di Organized Crime

L'attrice protagonista ha raccontato di aver pianto quando ha appreso che lo show in cui recitava, accanto a un collega molto amato, sarebbe terminato. La notizia della cancellazione dello spettacolo, che vedeva anche la partecipazione dell’amico e collega, ha suscitato una forte emozione. La decisione di interrompere le riprese è stata comunicata ufficialmente, lasciando i fan e gli attori coinvolti sorpresi e dispiaciuti.

L'attrice ha rivelato la sua reazione dopo aver saputo che lo show con star il suo amico Christopher Meloni si concluderà. Mariska Hargitay ha rivelato la sua reazione alla notizia della cancellazione di Law & Order: Organized Crime, la serie con star il suo amico e collega Christopher Meloni. L'attrice, durante un evento che si è svolto a Los Angeles, ha infatti parlato di quanto accaduto ai microfoni di Extra, ammettendo che la notizia ha avuto un forte impatto emotivo su di lei. Cosa raccontava lo show cancellato Law & Order: Organized Crime aveva debuttato nel 2021 ed è andato in onda per cinque stagioni, permettendo ai fan del franchise di continuare a seguire la storia di Elliot Stabler, interpretato da .🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Law & Order, Mariska Hargitay: "Sono scoppiata a piangere per la cancellazione di Organized Crime" Notizie correlate Addio a Law & Order: Meloni commosso per la fine della serieIl sipario si chiude definitivamente su una delle produzioni più amate del franchise televisivo, lasciando l’attore Christopher Meloni visibilmente... Leggi anche: Bobby J. Brown, morto in un incendio l’attore di “Law & order” e “The Wire” Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Law & Order, cambia tutto: Unità Speciale continua con la stagione 28, Organized Crime cancellata; Law & Order, notizia tristissima: cancellata la serie; Law & Order: SVU 28: confermata la finestra d’uscita della nuova stagione NBC; Law & Order: ok SVU, cancellata Organized Crime. Mariska Hargitay breaks down over 'Law & Order' cancellationMariska Hargitay reveals she got emotional after Christopher Meloni’s 'Law & Order' spinoff was canceled. msn.com Mariska Hargitay on How Many More Seasons Law & Order: SVU Will HaveSVU continues to defy television trends, and now, Mariska Hargitay has weighed in on just how far the iconic series could go. The show has already been renewed through Season 28. According to the ... aol.com Hanno iniziato con un singolo episodio e lo hanno trasformato in due decenni di vero amore. Tutto è iniziato nel 2002, quando Peter Hermann è entrato sul set di Law & Order: SVU per un ruolo unico. Per Mariska Hargitay, è stato un colpo di fulmine. Ha poi a - facebook.com facebook