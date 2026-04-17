Addio a Law & Order | Meloni commosso per la fine della serie

Il cast e i fan della serie televisiva hanno appreso con emozione che Law & Order: Organized Crime non sarà più prodotta. L’attore Christopher Meloni, protagonista della serie, si è mostrato visibilmente commosso durante un’intervista dopo aver annunciato la conclusione dello show. La decisione di terminare le riprese è stata comunicata ufficialmente dagli studi di produzione, senza ulteriori dettagli sui motivi.

Il sipario si chiude definitivamente su una delle produzioni più amate del franchise televisivo, lasciando l’attore Christopher Meloni visibilmente commosso mentre affrontava la notizia della fine di Law & Order: Organized Crime. Il comunicato ufficiale, giunto il 16 aprile, ha confermato che la serie non proseguirà con nuove stagioni, mettendo fine a un percorso durato cinque anni tra NBC e Peacock. Attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, l’interprete del detective Elliot Stabler ha espresso la propria gratitudine verso il pubblico. Meloni ha sottolineato come sia stato proprio il sostegno dei fan a permettere al suo personaggio di mantenere viva la propria identità e longevità nel corso degli anni, accogliendolo nuovamente dopo una lunga assenza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Law & Order: Meloni commosso per la fine della serie Notizie correlate Leggi anche: Addio a Bobby J. Brown, è morto in un incendio l’attore di “The Wire” e “Law & Order” Leggi anche: Bobby J. Brown, morto in un incendio l’attore di “Law & order” e “The Wire” Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Addio a Italo Partenza, cofondatore di ITC Law; Adriano Goldschmied, addio al padrino del denim; This Is Us-Addio, Marianne su Sky Serie - Guida TV. Addio a Bobby J. Brown, è morto in un incendio l’attore di The Wire e Law & OrderBobby J. Brown, che interpretava il poliziotto nella serie di successo della HBO The Wire, è morto a 62 anni dopo essere rimasto coinvolto in un incendio in un fienile, secondo quanto appreso da TMZ ... ilfattoquotidiano.it TREVISO. L’ADDIO AL GIOVANE POMPIERE: LA BARA PORTATA DAI COLLEGHI Pietro Monici se ne va così, portato in spalla dai colleghi: pompiere volontario, stava per coronare il sogno di diventare un Vigile del Fuoco. Oltre mille persone nella Chiesa di - facebook.com facebook Serena Ortolani ha detto stop: il suo addio al volley attraverso i social x.com