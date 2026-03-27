Classifica 2026 dei Paesi più sicuri per le donne | Estonia e Austria tra le 5 mete consigliate

Un’istituzione universitaria ha pubblicato una lista dei Paesi considerati più sicuri per le donne che viaggiano da sole nel 2026. La classifica include paesi europei come la Danimarca, l’Austria e l’Estonia, tra le cinque mete più raccomandate. La selezione si basa su vari indicatori di sicurezza, offrendo una panoramica delle destinazioni considerate più adatte alle viaggiatrici indipendenti.

L'università di Georgetown ha stilato una classifica dei migliori Paesi per le donne che viaggiano da sole nel 2026: dalla Danimanrca all'Austria fin o all'Estonia, abbiamo deciso di raccontare 5 dei luoghi che secondo noi sono più interessanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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