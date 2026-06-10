La chiave della crescita passa dalle certificazioni

Da newsagent.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Secondo un rapporto dell’Osservatorio Accredia, oltre 100 mila imprese italiane hanno ottenuto certificazioni di sostenibilità, contribuendo a benefici collettivi per miliardi di euro. I risultati economici di queste aziende risultano superiori alla media del settore. La certificazione della sostenibilità viene considerata un elemento centrale per la crescita delle imprese italiane.

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Oltre 100 mila imprese certificate, miliardi di euro di benefici collettivi e risultati economici superiori alla media: secondo il nuovo rapporto dell’Osservatorio Accredia, la sostenibilità verificata è diventata uno dei principali motori della crescita delle aziende italiane. Per anni le certificazioni sono state considerate soprattutto uno strumento tecnico, spesso associato a procedure burocratiche e adempimenti normativi. Oggi, però, il loro ruolo è profondamente cambiato. In un contesto in cui banche, investitori e mercati chiedono alle imprese dati sempre più affidabili e trasparenti, le verifiche indipendenti stanno assumendo una funzione strategica per la competitività e lo sviluppo aziendale. 🔗 Leggi su Newsagent.it

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