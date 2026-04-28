In Calabria, la Cgil ha analizzato il divario retributivo tra uomini e donne, che si attesta al 7,1 per cento nella regione. A Cosenza si discute di come il modello sociale possa integrare il lavoro di cura nel quadro della transizione demografica prevista fino al 2040. La questione riguarda il ruolo delle donne nel mondo del lavoro e le politiche necessarie per ridurre le differenze salariali.

? Cosa sapere A Cosenza la Cgil analizza il divario retributivo del 7,1 per cento in Calabria.. Il modello sociale deve integrare il lavoro di cura entro la transizione demografica 2040.. A Cosenza, durante un incontro organizzato dalla Cgil per celebrare gli oltre ottant’anni di lotte in favore dei diritti femminili, Tania Scacchetti ha tracciato un quadro severo: la qualità della democrazia di una nazione si misura sulla condizione delle sue donne. La segretaria generale nazionale della Spi Cgil ha sottolineato l’urgenza di delineare un paradigma sociale differente rispetto a quello vigente, capace di integrare le dinamiche della transizione demografica e di dare dignità non solo alla produzione economica, ma anche al valore del lavoro riproduttivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Diritti e lavoro: il futuro della democrazia passa dalle donne

Has Christianity Made the West Too Passive to Defend Itself

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