La chiamata del maresciallo la trappola con la parrucca da donna e l’arresto con i gioielli sotto la gonna | com’è saltata la truffa

Un uomo ha chiamato una donna fingendo di essere un maresciallo dei carabinieri. Poi, è stato incontrato in strada da una persona travestita da donna con una parrucca, che gli ha consegnato dei gioielli nascosti sotto la gonna. La truffa si è conclusa con l’arresto dell’uomo, che aveva tentato di recuperare i beni. La vittima ha riconosciuto il truffatore e ha chiamato le forze dell’ordine.

Prima una telefonata con un finto maresciallo dei carabinieri, poi l’incontro in strada con una “signora” che in realtà era un uomo con la parrucca. Una truffa costruita in due fasi da due aspiranti truffatori, che a Piano di Sorrento ha convinto un’anziana di 86 anni a consegnare 5.000 euro in contanti e diversi oggetti in oro e preziosi. La storia raccontata per estorcerle il denaro era quella classica: il figlio rischiava il carcere e servivano soldi per tirarlo fuori dai guai. Come è scattato l’arresto dei due truffatori. A rovinare i piani dei due è stato un commerciante del posto, che conosceva l’anziana e ha notato la scena. All’anziana era stato dato l’appuntamento per strada con una donna per la consegna dei gioielli e del denaro. 🔗 Leggi su Open.online

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