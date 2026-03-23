Imola, 23 marzo 2026 – “L’auto di suo marito è stata utilizzata per commettere una rapina. Mostri i gioielli che ha in casa a un mio collega ”. È con questa telefonata intimidatoria che i truffatori tentano di raggirare le vittime. Un copione che, questa volta, è stato interrotto dai carabinieri di Imola, che hanno arrestato un 59enne napoletano, disoccupato e con precedenti di polizia, per truffa aggravata in concorso. L’arresto alla stazione ferroviaria. L’arresto è avvenuto durante un controllo del territorio nei pressi della stazione ferroviaria, dopo che i militari avevano appreso di tentativi di truffa ai danni dei cittadini imolesi con la tecnica della telefonata intimidatoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Hanno usato l’auto di suo marito per la rapina, ci mostri i suoi gioielli”. Ma la truffa telefonica finisce con l’arresto di un 59enne

Articoli correlati

“Carabinieri, lei è sospettato di rapina: ci consegni i gioielli”, ma è una truffaA sventare l’inganno la prontezza delle due vittime che, comprendendo la situazione, hanno denunciato il fatto alle forze dell’ordine Tutto è...

“Hanno fatto una rapina con un’auto con la sua targa, gliel’hanno clonata”: allarme per la nuova truffaMonza, 19 gennaio 2026 - Allarme in Brianza per una nuova truffa ai danni degli anziani.

Contenuti e approfondimenti su Hanno usato l'auto di suo marito per la...

Temi più discussi: Auto usate: ecco le più cercate in Italia a febbraio; Top 10 auto usate da comprare nel 2026; Il prezzo dell'auto usata? Lo dice l'intelligenza artificiale; Bassetti derubato in centro a Milano, lo sfogo sui social: Città difficile e piena di brutta gente.

Imola, hanno usato l’auto di suo marito per una rapina, ci mostri i suoi gioielli: il truffatore smascherato dai CarabinieriI Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola hanno arrestato un 59enne napoletano, disoccupato e con precedenti di polizia, per truffa ... corriereromagna.it

Le rubano l’auto per l’assalto milionario alla fabbrica Prada di Dolo: Ho trovato solo un pezzo di batteriaMaxi furto alla fabbrica Prada di Dolo (Venezia). Per ritardare le Forze dell'ordine i ladri hanno usato auto rubate come barricata ... fanpage.it

Dopo che una mamma ha rimproverato la bambina per aver usato la sua crema viso, questo cane ha difeso e protetto il bambino. Il can pensava che la mamma avrebbe aggredito la piccola, e questo guardiano ha agito nel modo migliore. facebook

Crimson Desert, lo sviluppatore si scusa per aver usato arte AI x.com