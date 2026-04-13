Durante l'edizione 2026 del Coachella, una donna con una parrucca nera con frangetta, occhiali oversize a specchio, labbra scure e stivali da cowboy si muove tra i partecipanti. Il marito la riprende continuamente mentre lei cammina tra la folla, senza che nessuno si volti a guardarla. La donna non indossa abiti riconoscibili e il suo volto non viene mostrato chiaramente nelle riprese.

U na donna con una parrucca nera frangettata, occhiali specchiati oversize, labbra scure e stivali da cowboy si aggira tra la folla del Coachella 2026. Nessuno si volta. Nessuno la riconosce. Peccato che sotto quella parrucca ci sia Heidi Klum, una delle supermodelle più famose al mondo. L’ha ripreso tutto il marito Tom Kaulitz, che la segue con il telefono mentre lei cammina tra i festivalieri completamente ignari. Coachella, i look più belli e più brutti di sempre. guarda le foto Il look in incognito di Heidi Klum, strega techno al Coachella. Heidi Klum ha battezzato il suo alter ego del sabato «Techno Hexen», strega techno in tedesco, e il look è coerente con la definizione.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una donna con parrucca nera, labbra scure e stivali da cowboy cammina tra la folla del Coachella e nessuno si volta. Nessuno sa chi è, mentre il marito la riprende tutto il tempo

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