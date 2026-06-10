Kkcg ha presentato una richiesta di intervento giudiziario contro Weichai, coinvolta in una disputa legale. Nel frattempo, fonti vicine alle autorità indicano che si sta valutando un possibile intervento attraverso il meccanismo del golden power. La questione riguarda la gestione e il controllo di Ferretti, con i dettagli ancora in fase di definizione. Le decisioni definitive non sono state ancora prese e si attendono sviluppi ufficiali.

Al ministero delle Imprese, assicurano i bene informati, si lavora di buona lena a un possibile intervento a mezzo golden power. Ma nel mentre la vicenda Ferretti si è trasformata, come ampiamente prevedibile, in una battaglia legale. Kkcg, la holding ceca uscita sconfitta dalla battaglia in assemblea contro l’azionista di maggioranza, la cinese Weichai (che ha ottenuto il 52,3% dei voti, contro il 47,4% della sfidante) e che proprio all’esecutivo ha chiesto nelle scorse settimane di valutare l’attivazione dei poteri speciali a tutela del patrimonio tecnologico dello storico cantiere, ha deciso infatti di impugnare le decisioni dell’assemblea. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La battaglia navale per Ferretti. Kkcg porta in tribunale Weichai

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