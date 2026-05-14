Ferretti il socio cinese Weichai si impone in assemblea e ora ha 8 consiglieri su 9 Kkcg invoca golden power Ferrari e Domenicali lasciano

Da today.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'ultima assemblea degli azionisti di Ferretti, il socio cinese Weichai ha rafforzato la propria presenza, ottenendo otto consiglieri su nove. La decisione ha portato a una modifica significativa nella composizione del Consiglio d'amministrazione, consolidando il controllo della società da parte di Weichai. Contestualmente, due figure di rilievo come il responsabile di Ferrari e il direttore generale hanno annunciato le dimissioni, mentre un altro soggetto ha avanzato richiesta di intervento tramite il golden power.

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L'assemblea degli azionisti di Ferretti ha confermato e sancito il ruolo egemone del socio cinese Weichai all'interno del Consiglio d'amministrazione. Secondo le informazioni raccolte da Today.it, nella riunione avvenuta oggi, giovedì 14 maggio, esclusivamente in modalità online e a porte chiuse. 🔗 Leggi su Today.it

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