Manine cinesi Così Weichai ha vinto la battaglia per Ferretti

La disputa tra le aziende cinesi e italiane per il controllo di Ferretti si è risolta con la vittoria di Weichai. La compagnia cinese ha ottenuto la maggioranza delle quote e ha così consolidato la propria posizione nella società. La vendita delle azioni è stata conclusa in base a un accordo che prevede il trasferimento di quote e diritti di governance. La transazione rappresenta un passo importante nel processo di acquisizione, che ha coinvolto diverse fasi e negoziati tra le parti.

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