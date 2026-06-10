Koen De Visscher si aggiudica il PokerStars Open di Namur
Koen De Visscher ha vinto il PokerStars Open di Namur, disputato in Belgio. Nell’heads up finale ha battuto il tedesco Veldhoen. La vittoria si è conclusa con De Visscher che ha prevalso sull’avversario nel gioco finale. La competizione si è svolta a giugno e ha visto la partecipazione di diversi giocatori. La vittoria rappresenta un risultato importante per il giocatore locale. La manifestazione ha attirato numerosi partecipanti da vari paesi europei.
Vittoria "casalinga" nell'Open di giugno. In terra belga trionfa Koen De Visscher che sconfigge nell'heads up finale il tedesco Veldhoen. Due italiani nella top 10 del torneo ma gli azzurri sono stati protagonisti (non fortunatissimi) anche degli ultimi side event del Festival. Vediamo com'è andata E' calato il sipario sul Main Event. Le attenzioni dell'ultimo giorno del Festival erano concentrate su più tornei vista la quantità di azzurri ancora in gara per i piazzamenti importanti. Il PokerStars Open di Namur ha visto, quale vincitore, Koen De Visscher ma c'è tanto da raccontare L'ultimo atto del Main Event del PokerStars Open vedeva due italiani in gioco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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