koen de visscher si aggiudica il pokerstars open di namur

Notizia in breve

Koen De Visscher ha vinto il PokerStars Open di Namur, disputato in Belgio. Nell’heads up finale ha battuto il tedesco Veldhoen. La vittoria si è conclusa con De Visscher che ha prevalso sull’avversario nel gioco finale. La competizione si è svolta a giugno e ha visto la partecipazione di diversi giocatori. La vittoria rappresenta un risultato importante per il giocatore locale. La manifestazione ha attirato numerosi partecipanti da vari paesi europei.