PokerStars Open Namur | quattro italiani ancora in corsa

Si è concluso senza acuti azzurri il second chance ma le buone notizie arrivano dal Main Event del PokerStars Open di Namur. Lulei Hu ha perso la leadership ma è ancora in gioco. Luca Delfino è al quarto posto quando restano in gara solo 30 giocatori. A guidare c'è il francese Guinand Quattro su trenta. Tutti hanno già garantito un premio minimo da oltre 5.000 euro ma l'obiettivo è economicamente molto più alto. Al Main Event di Namur è tempo di day4. Abbiamo in corsa ancora quatto azzurri: Luca Delfino, Dario Quattrucci, Lulei Hu e Donato Sparavilla Occhi puntati chiaramente sul Main Event ma senza dimenticarci i side: sono già arrivati i trionfi di Marchioro e Donnini e quindi tutto va seguito con attenzione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Lulei Hu è chipleader del PokerStars Open di NamurLulei Hu guida il torneo del PokerStars Open di Namur dopo il day 2, con il miglior punteggio.

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