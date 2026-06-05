Lulei Hu guida il torneo del PokerStars Open di Namur dopo il day 2, con il miglior punteggio. Sul podio provvisorio si trova anche un altro giocatore con bandiera italiana. La fase finale del Main Event è ormai vicina e gli italiani sono in corsa per la vittoria. La competizione si fa serrata e il torneo entra nella sua fase decisiva. Nessun dettaglio sui nomi o sui punteggi specifici dei partecipanti.

Il Main Event della tappa belga dell'Open entra nella fase calda e gli italiani mettono il turbo. Il "solito imprevedibile" Lulei Hu chiude in testa il day 2 ma sul podio provvisorio troviamo un'altra bandiera a noi cara. Da monitorare anche il Second Chance: anche lì il chipleader batte bandiera italiana Una giornata super positiva per i nostri colori in terra belga. Mentre l'organizzazione offre waffle a tutti i giocatori, nel Main Event del PokerStars Open di Namur si è concluso il day 2 con il "cinese d'Italia" Lulei Hu che guarda tutti dall'alto. Azzurri protagonisti anche nel Second Chance Non è semplicissimo "resettarsi" dopo aver trionfato in un torneo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lulei Hu è chipleader del PokerStars Open di Namur

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