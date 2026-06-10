La raccolta Kingdom Hearts Collection I-III sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e Switch 2. Il pacchetto include tutti i capitoli della saga moderna, arrivando a pochi mesi dal rilascio di Kingdom Hearts IV. L’annuncio è stato molto atteso dai fan, che potranno così giocare l’intera serie su nuove console di ultima generazione. La data di uscita non è ancora stata comunicata.

Kingdom Hearts Collection I-III è l’annuncio che molti fan aspettavano da tempo, soprattutto dopo il nuovo ritorno in scena di Kingdom Hearts IV. Square Enix ha confermato una raccolta pensata per portare l’intera saga moderna su PS5, Xbox Series XS e Nintendo Switch 2, con uscita fissata per l’ 8 ottobre 2026. Una mossa molto importante, perché permette a una nuova generazione di giocatori di recuperare il percorso di Sora, Paperino, Pippo e dei tanti personaggi Disney e Square Enix prima dell’arrivo del quarto capitolo principale. La raccolta includerà Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue e Kingdom Hearts III + Re Mind, riunendo così i capitoli fondamentali della serie in un unico pacchetto. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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© Gamerbrain.net - Kingdom Hearts Collection I-III porta tutta la saga moderna su PS5, Xbox Series X|S e Switch 2

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Kingdom Hearts Collection [I ~ III] annunciata: tutti i giochi inclusi nella raccolta x.com

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