Durante il Nintendo Direct è stato diffuso un nuovo trailer di Kingdom Hearts IV, illustrando la presenza del personaggio di Sora anche su Nintendo Switch 2. Il video ha mostrato scene di gameplay e dettagli sul gioco, uno dei titoli più attesi di Square Enix. La pubblicazione del trailer ha confermato la compatibilità del gioco con la console di nuova generazione, senza fornire ulteriori informazioni sulla data di uscita o altre piattaforme.

Kingdom Hearts IV è tornato finalmente sotto i riflettori con un nuovo trailer mostrato durante il Nintendo Direct, riportando al centro dell’attenzione uno dei capitoli più attesi dell’intero catalogo di Square Enix. La notizia più importante, però, non riguarda soltanto il ritorno in video di Sora, ma anche la conferma dell’arrivo del gioco su Nintendo Switch 2, piattaforma che si aggiunge a PS5, Xbox Series XS e PC. Per i fan della serie si tratta di un annuncio molto significativo, perché conferma la volontà di portare il nuovo capitolo principale di Kingdom Hearts su più piattaforme fin dal lancio. Dopo anni di attesa, indiscrezioni e silenzi, il progetto sembra finalmente rientrare in una fase comunicativa più concreta, anche se resta ancora assente il dettaglio più atteso: la data di uscita ufficiale. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Kingdom Hearts IV torna a mostrarsi: Sora arriva anche su Nintendo Switch 2

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Kingdom Hearts fans are actually suffering

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