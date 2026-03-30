Kingdom Hearts Nomura celebra il 24° anniversario con un’immagine | sono in arrivo novità su Kingdom Hearts 4?

Il 28 marzo ha segnato il 24° anniversario di Kingdom Hearts, una delle serie di giochi di ruolo d’azione più note. In occasione di questa ricorrenza, il creatore del titolo ha condiviso un’immagine che ha suscitato l’attenzione dei fan. Non sono stati annunciati dettagli specifici, ma si ipotizza che possano arrivare novità relative a Kingdom Hearts 4.

Il 28 marzo segna una data importante per i fan di Kingdom Hearts: la celebre serie di giochi di ruolo d’azione ha festeggiato il suo 24° anniversario. Per l’occasione, il director della saga, Tetsuya Nomura, ha deciso di celebrare l’evento in modo discreto ma significativo pubblicando una nuova illustrazione ufficiale accompagnata da un breve messaggio rivolto alla community. Il post pubblicato sull’account ufficiale della serie include un semplice ringraziamento ai fan e una dichiarazione dello stesso Nomura: il team sta lavorando duramente in vista del 25° anniversario della serie. Il messaggio non contiene dettagli specifici sui progetti futuri, ma il riferimento diretto alla prossima ricorrenza, che cadrà il 28 marzo 2027, ha immediatamente acceso le speculazioni tra gli appassionati su possibili annunci importanti legati alla saga. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Kingdom Hearts, Nomura celebra il 24° anniversario con un’immagine: sono in arrivo novità su Kingdom Hearts 4? Articoli correlati Kingdom Hearts Remake è in sviluppo assieme al quarto capitolo, per un noto leakerSecondo nuove indiscrezioni, Square Enix starebbe lavorando contemporaneamente su un remake del primo Kingdom Hearts e su Kingdom Hearts 4. Kingdom Come: Deliverance, è in arrivo un upgrade grafico gratis per PS5, svela un leak del PlayStation StoreUn possibile upgrade grafico gratuito di Kingdom Come: Deliverance per PlayStation 5 è emerso in anticipo grazie a un aggiornamento del PlayStation... Contenuti utili per approfondire Kingdom Hearts Discussioni sull' argomento Kingdom Hearts celebra il 24° anniversario con un'immagine: novità su Kingdom Hearts 4?; Kingdom Hearts celebra i 24 anni della serie: un’immagine alimenta le ipotesi su KH4. Kingdom Hearts celebra il 24° anniversario con un'immagine: novità su Kingdom Hearts 4?Tetsuya Nomura ha pubblicato un'illustrazione di Xehanort per celebrare il 24° anniversario di Kingdom Hearts, facendo anche pensare a novità in arrivo su Kingdom Hearts 4. multiplayer.it Tetsuya Nomura celebra i 15 anni di Kingdom Hearts con un artworkOggi, 28 marzo, ricorre il quindicesimo anniversario di Kingdom Hearts: il gioco, infatti, è uscito in Giappone in questa data, nel lontano 2002, su PlayStation 2. Per celebrare questo avvenimento, ... everyeye.it Tetsuya Nomura ha realizzato un'immagine celebrativa per i 24 anni dall'uscita di Kingdom Hearts in Giappone - facebook.com facebook UE5 PROJECT V2 TEST REGALIA SPIDER MAN & SIMILI KINGDOM HEARTS 4 CONCEPT #UnrealEngine5 #UE5 #GameDev #IndieDev # x.com