King World Cup Clubs i sorteggi delle italiane | gli Alpak sfidano i No Rules
Le squadre italiane nella Kings World Cup Clubs conoscono le loro avversarie dopo il sorteggio di Parma. Gli Alpak affronteranno i No Rules, mentre le altre formazioni sono ancora da definire. L’evento si è svolto il 9 giugno 2026 e ha stabilito i primi incontri ufficiali per le compagini italiane nella competizione internazionale. Le partite sono programmate nei prossimi mesi, con le sfide che si svolgeranno in diverse location.
Parma, 9 giugno 2026 – Il sorteggio di Parma ha stabilito le prime avversarie delle squadre italiane nella Kings World Cup Clubs. La competizione più importante tra le formazioni del torneo ideato dall'ex Barcellona Gerard Pique sarà in Italia, precisamente a Milano dal 26 luglio al 1 agosto. Partendo dagli Alpak, i campioni del secondo Split affronteranno i No Rules FC. La squadra del presidente Frenezy dovrà vincere per evitare la sfida decisiva nel Losers Bracket. In caso di vittoria, infatti, i rosanero approderanno al Winner Bracket e vincendo la seconda gara voleranno direttamente ai quarti di finale. I vincitori dello split della Kings League tedesca hanno nel proprio organico giocatori storici della competizione dal calibro di Gilles Vidal e De La Mata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Kings World Cup Nations - India vs. Indonesia | Matchday 1
Notizie e thread social correlati
Division I World Cup, l’Italia a caccia di conferme. Gli azzurri sfidano gli Stati UnitiL’Italia si prepara ad affrontare gli Stati Uniti nella Division I della World Cup.
Da Neymar Jr. a Lamine Yamal: la Kings World Cup Clubs 2026 trasforma Milano nella capitale del calcio digitaleMilano si appresta a ospitare la Kings World Cup Clubs 2026, un evento che si svolgerà dal 26 luglio al 1° agosto.
Argomenti più discussi: Grandpa Gordon, Records, 449 Clubs, 71 Countries: World Cup Facts You Need to Know; Giorno 12 | Finale Doppio Misto: Errani/Vavassori - Dabrowski/King Roland Garros; Giorno 12 | Finale Doppio Misto: Errani/Vavassori - Dabrowski/King in Diretta Streaming | DAZN IT; Kings League torna al Festival della Serie A con un triangolare show tra Legends e All Stars e il sorteggio della Kings World Cup Clubs 2026.
It’s official. WELCOME TO ITALY Kings World Cup Clubs. 26 Luglio - 1 Agosto x.com
La Kings World Cup Clubs 2026 arriva in città: dal 26 luglio al 1° agosto, sedici squadre e un nuovo spettacolo globale del calcio entertainment Milano, Zona San Siro – 22 mag facebook
Le squadre sudafricane pronte ad abbandonare la Champions Cup europea reddit
Kings League, la World Cup Clubs 2026 si giocherà a Milano: date, squadre e protagonistiSarà Milano a ospitare la Kings World Cup Clubs 2026. La Kings League ha annunciato oggi l’assegnazione all’Italia della competizione internazionale, in programma dal 26 luglio al 1° agosto: una setti ... tuttomercatoweb.com