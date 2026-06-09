King World Cup Clubs i sorteggi delle italiane | gli Alpak sfidano i No Rules

Notizia in breve

Le squadre italiane nella Kings World Cup Clubs conoscono le loro avversarie dopo il sorteggio di Parma. Gli Alpak affronteranno i No Rules, mentre le altre formazioni sono ancora da definire. L’evento si è svolto il 9 giugno 2026 e ha stabilito i primi incontri ufficiali per le compagini italiane nella competizione internazionale. Le partite sono programmate nei prossimi mesi, con le sfide che si svolgeranno in diverse location.