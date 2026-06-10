Otto missili hanno colpito la capitale, lasciando sette morti e novanta feriti. Le esplosioni hanno danneggiato sia zone di lusso che quartieri popolari, con edifici ridotti in macerie e auto incendiate. Le squadre di soccorso stanno lavorando tra le macerie per estrarre le persone rimaste sotto. Le immagini mostrano case distrutte e strade invase da detriti, mentre i residenti cercano di riprendere la vita quotidiana tra i danni evidenti.

? Domande chiave? In Breve L’attacco coordinato di missili e droni lanciato dalle forze russe ha colpito Kiev durante la notte, causando la morte di 7 persone e lasciando 90 feriti tra i residenti. Il bilancio delle vittime si è concentrato su diverse zone della capitale, dove la violenza ha colpito sia i nuovi complessi residenziali di lusso sia i quartieri popolari composti da edifici di epoca sovietica. Mentre le esplosioni scuotevano la città, i sistemi di difesa aerea hanno lavorato per intercettare le minacce, trasformando il paesaggio sonoro della notte in un mix di esplosioni e il ronzio dei droni Shahed. Il danno materiale è stato evidente nelle prime ore del mattino, quando è stato possibile constatare l’entità dei bombardamenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kiev sotto i missili: 7 morti e 90 feriti tra lusso e quartieri popolari

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KIEV SOTTO ASSEDIO! Notte di Missili e Blackout in Ucraina – Terrore e Freddo Polare!

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