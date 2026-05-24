Kiev è stata colpita da circa 750 droni e missili, provocando due morti e 44 feriti. Non è chiaro come un sistema di difesa possa intercettare così tanti droni contemporaneamente. Un missile Oreshnik ha causato danni a Bila Tserkva, ma i dettagli sulle conseguenze specifiche non sono stati comunicati. La situazione rimane critica con ripetuti attacchi aerei nella regione.

? Punti chiave Come può un sistema di difesa fermare 700 droni contemporaneamente?. Quali danni ha causato il missile Oreshnik a Bila Tserkva?. Perché i missili Kinzhal sono stati lanciati da un MiG-31?. Chi deve gestire l'emergenza dopo l'incendio nella scuola di Shevchenkivsky?.? In Breve Incendio in una scuola nel distretto di Shevchenkivsky segnalato dal sindaco Klitschko.. Possibile impiego del missile balistico Oreshnik nella città di Bila Tserkva.. Tymur Tkachenko conferma la minaccia di ulteriori lanci nelle prossime ore.. Rilevato decollo di un MiG-31 con missili Kinzhal per l'allerta nazionale.. Almeno due persone hanno perso la vita e 44 sono rimaste ferite a Kiev dopo l’impatto di una massiccia offensiva russa che ha coinvolto 50 missili e 700 droni durante le ore notturne di questa domenica 24 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kiev sotto il fuoco: 750 droni e missili, 2 morti e 44 feriti

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