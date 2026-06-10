Le forze ucraine hanno lanciato un attacco con un supermissile che ha colpito un impianto militare a circa 1.000 chilometri dentro il territorio russo. Si tratta di un’azione che va oltre i precedenti attacchi con droni, coinvolgendo un missile di maggiore portata. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli su eventuali danni o vittime. La Russia non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’incidente.

Le forze ucraine continuano senza sosta a colpire in profondità il territorio russo, e non più solo con i droni. Il presidente Volodymyr Zelensky ha rivendicato un raid compiuto nella notte tra martedì e mercoledì su un impianto di produzione militare a mille chilometri dal confine con l’impiego dei missili di fabbricazione nazionale Flamingo. «I missili ucraini FP-5 Flamingo hanno colpito un impianto militare a Cheboksary che fornisce all’esercito occupante componenti per droni e missili», ha detto il leader ucraino. Cheboksary è la città principale della regione centrale russa della Ciuvascia, circa 600 chilometri ad est di Mosca. Le autorità russe hanno confermato che la città è stata presa di mira in un attacco missilistico, ma non hanno fornito indicazioni sull'obiettivo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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© Feedpress.me - Kiev colpisce 1.000 chilometri dentro la Russia con il supermissile: nel mirino un impianto militare

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Zelenskiy Claims Huge Deep Strike Against Russias Moscow Region | DWS News | AH1F

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