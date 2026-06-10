La Kia EV2 Standard Range è una compatta 100% elettrica con un design curato e finiture di qualità. Offre spazio comodo per quattro persone e si comporta bene in città, grazie a una buona dinamica di guida.

La gamma con motorizzazione 100% elettrica di Kia è ora completa grazie alla EV2. Coperti tutti i segmenti, dai B-Suv a quelli più grandi con la EV9, fino alle berline ad alte prestazioni come la EV6 GT. Adesso il marchio coreano è entrato anche in quello delle piccole elettriche, con una vettura pensata prevalentemente per il contesto urbano, ma che può comunque compiere viaggi più lunghi. Un design maturo e allineato agli altri modelli con l'ormai classica filosofia della casa sull'unione degli opposti (Opposites United), finiture interne di alta qualità e completa dotazione tecnologica. Tutto su un'auto pensata e realizzata per il mercato europeo, prodotta in Slovacchia nella fabbrica di Žilina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kia EV2 Standard Range: pregi e difetti della compatta 100% elettrica

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KIA EV2 su strada: la prova dell'elettrica compatta che punta alla sostanza

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