Kia EV2 | l' elettrica compatta pensata per la città

Kia ha presentato la EV2, un'auto elettrica compatta destinata al mercato europeo. È la versione più piccola della gamma di veicoli a zero emissioni del marchio. La vettura è progettata specificamente per l'uso urbano e si caratterizza per dimensioni contenute e motorizzazione elettrica. La produzione è prevista presso lo stabilimento del gruppo in Europa.

Con la EV2 si completa la gamma 100% elettrica di Kia: ora sono presidiati tutti i segmenti, dai piccoli B-Suv fino a quelli più grandi con la EV9, per arrivare alle berline ad alte prestazioni come la EV6 GT. Nel mezzo tanti modelli intermedi come EV3, EV4 ed EV5 che rendono la casa coreana competitiva su tutta la gamma. La Kia EV2 si inserisce nel combattuto segmento delle piccole elettriche, con una lunghezza di 4,06 metri e una vocazione prevalentemente urbana, che non disdegna però la possibilità di affrontare viaggi più lunghi soprattutto nella versione con batteria da 61 kWh. Con un design maturo e allineato al resto della gamma,... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Kia EV2: l'elettrica compatta pensata per la città Articoli correlati KIA EV2, parte la produzione in Europa(Adnkronos) – La strategia europea di KIA EV2 entra in una fase concreta con l’avvio della produzione nello stabilimento slovacco di Zilina. Kia avvia la produzione di EV2 a ZilinaMILANO (ITALPRESS) – Kia ha avviato la produzione di EV2, il secondo veicolo completamente elettrico dell’azienda assemblato in Europa. Kia EV2: l’elettrico per tutti Contenuti utili per approfondire Kia EV2 l'elettrica compatta pensata... Temi più discussi: Kia EV2, quanto costa il nuovo baby suv elettrico; In produzione l'auto elettrica economica di Kia; Kia EV2 arriva in Italia: tutti i prezzi e le versioni della B-SUV elettrica | Quattroruote.it; Il crossover elettrico arriva in Italia: il prezzo sorprende. Kia avvia la produzione di EV2 a Žilina: un nuovo passo verso la mobilità elettrica europeaKia consolida la propria presenza industriale in Europa e compie un ulteriore passo nella sua strategia di elettrificazione con l’avvio della produzione di EV2 presso lo stabilimento di Žilina, in Slo ... megamodo.com Kia EV2 debutta in Europa: il piccolo SUV elettrico fa sul serioKia EV2 porta in Europa il suo EV più compatto: fino a 453 km e tecnologia da segmento superiore. Con Kia EV2 il costruttore coreano prova a ... affaritaliani.it Arenavolley Kia Domenixa 29 marzo Ore 10:30 Centro parrocchiale - Castel d’Azzano - - facebook.com facebook Con Kia Drive scegli il noleggio che si adatta a te. Per sentirti sempre a tuo agio, ovunque tu vada. Scopri di più: kia.com/it/kia-drive/#/ #Kia #MovementThatInspires #KiaDrive x.com