La Renault Twingo E-Tech, versione completamente elettrica dell'utilitaria francese, presenta un design curato e un interno capiente che può ospitare comodamente quattro persone. La sua maneggevolezza si rivela particolarmente adatta alla guida in città, grazie alle dimensioni compatte e alla risposta agile del motore elettrico. La vettura si distingue per le sue caratteristiche specifiche, che la rendono interessante nel segmento delle utilitarie ecologiche.

Dalla sua introduzione nel 1993 ha rappresentato una rivoluzione importante nel segmento delle utilitarie dal punto di vista estetico. Ora nel 2026 è arrivata alla quarta generazione, con l'inedita motorizzazione 100% elettrica, ricca di stile, dettagli e comfort, sviluppata in soli 22 mesi. Si tratta della nuova Renault Twingo E-Tech, che ha un prezzo base inferiore ai 20mila euro. Dal look fresco, molto simile all'originale, presenta fari circolari trasformati qui in elementi a Led, ha superfici levigate, forme senza spigoli e cerchi che vanno dai 16" ai 18". Condivide la piattaforma meccanica con le versioni elettriche della Renault 4 e della Renault 5, ma ha dimensioni più contenute e, ora a cinque porte, rientra nel pieno del segmento A.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Renault Twingo E-Tech: pregi e difetti della nuova utilitaria francese 100% elettrica

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