Il Napoli ha raggiunto un accordo con il giocatore Anan Khalaili, ma il trasferimento non è ancora definito a causa della questione relativa al prezzo. La trattativa tra le parti prosegue senza ulteriori dettagli ufficiali. La società intende risolvere la differenza sui costi prima di finalizzare l'acquisto. Al momento, non ci sono comunicazioni su eventuali sviluppi o scadenze per l'accordo.

Il Napoli ha fatto un passo avanti per Anan Khalaili. L’esterno destro dell’Union Saint-Gilloise ha già raggiunto un’intesa con il club azzurro e resta uno dei profili più seguiti per rinforzare la corsia laterale. Il classe 2004 piace per qualità, prospettiva e margini di crescita. Ha già esperienza internazionale con la nazionale israeliana e viene considerato uno dei talenti più interessanti del calcio emergente. Il problema, però, resta l’accordo tra i club. Il Napoli ha il sì del giocatore, ma deve ancora trovare la quadra con l’Union Saint-Gilloise. La richiesta iniziale della società belga è di 25 milioni di euro., il club belga potrebbe abbassare leggermente le pretese. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Khalaili, intesa col giocatore: resta il nodo prezzo

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