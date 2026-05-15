15 05 – Intesa Usa-Cina ma resta il nodo Taiwan – Draghi all’Europa | Siamo soli – Super Sinner semifinale e record nei Master

Il 15 maggio si sono susseguite diverse notizie a livello internazionale e nazionale. Gli Stati Uniti e la Cina hanno raggiunto un’intesa, con l’ex presidente americano che ha incontrato il leader cinese a Pechino e lo ha invitato alla Casa Bianca. Le due potenze hanno concordato sulla riapertura dello stretto di Hormuz, ma il tema di Taiwan rimane irrisolto. Nel frattempo, il presidente europeo ha ricevuto il premio Carlo Magno ad Aquisgrana, evidenziando come l’Europa si trovi ad affrontare sfide da sola. In ambito sportivo, si sono disputate le semifinali del Master, con il record di Super Sinner.

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