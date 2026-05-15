15 05 – Intesa Usa-Cina ma resta il nodo Taiwan – Draghi all’Europa | Siamo soli – Super Sinner semifinale e record nei Master
Il 15 maggio si sono susseguite diverse notizie a livello internazionale e nazionale. Gli Stati Uniti e la Cina hanno raggiunto un’intesa, con l’ex presidente americano che ha incontrato il leader cinese a Pechino e lo ha invitato alla Casa Bianca. Le due potenze hanno concordato sulla riapertura dello stretto di Hormuz, ma il tema di Taiwan rimane irrisolto. Nel frattempo, il presidente europeo ha ricevuto il premio Carlo Magno ad Aquisgrana, evidenziando come l’Europa si trovi ad affrontare sfide da sola. In ambito sportivo, si sono disputate le semifinali del Master, con il record di Super Sinner.
Home > Podcast > 1505 – Intesa Usa-Cina, ma resta il nodo Taiwan – Draghi all’Europa: “Siamo soli” – Super Sinner, semifinale e record nei Master Intesa Usa-Cina, Trump vede Xi a Pechino e lo invita alla Casa Bianca. Linea comune su riapertura di Hormuz, ma resta il nodo Taiwan Draghi riceve il premio Carlo Magno ad Aquisgrana e avverte l’Europa: “Per la prima volta siamo da soli”. Per l’ex premier serviranno investimenti per 1.200 miliardi l’anno. Applausi da Merz a von der Leyen. Un super Sinner conquista la semifinale degli Internazionali e il record di vittorie nei master 1000: “Felice anche per Darderi”. 1505 – Intesa Usa-Cina, ma resta... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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