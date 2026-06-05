La Lazio ha richiesto 27 milioni di euro per la cessione del difensore Mario Gila. Il Napoli continua a monitorare la situazione e valuta l'opportunità di ingaggiare il giocatore, concentrandosi sul settore difensivo. La trattativa tra le parti è in corso, mentre il club biancoceleste ha fissato la cifra richiesta per il trasferimento. Al momento, non sono stati annunciati accordi definitivi.

Il Napoli guarda alla difesa e il nome di Mario Gila resta tra quelli più caldi. Il centrale della Lazio piace da tempo al club azzurro e avrebbe già manifestato un forte gradimento per la destinazione partenopea. La pista, però, resta complessa. Secondo Il Mattino, Gila sarebbe disposto a spingere per il trasferimento al Napoli, ma il nodo principale riguarda la posizione della Lazio. Il club biancoceleste valuta il difensore circa 27 milioni di euro e, almeno per ora, non intende aprire a condizioni troppo favorevoli. La situazione economica della Lazio può comunque incidere. La società romana deve tenere sotto controllo i conti e potrebbe essere chiamata a valutare alcune uscite per non chiudere il mercato in equilibrio complicato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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© Forzazzurri.net - Gila, intesa col giocatore: la Lazio chiede 27 milioni

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Mario Gila Un Messaggio di Addio ai Laziali

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