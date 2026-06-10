Kenan Yildiz la Juventus trema | Oltre 100 milioni assalto al turco
La Juventus sta valutando la vendita di alcuni giocatori di primo livello a causa della mancata qualificazione alla Champions League. Tra i nomi più discussi c'è quello di un attaccante turco, il cui valore di mercato supera i 100 milioni di euro. La società sta cercando di recuperare risorse finanziarie per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. La trattativa per il trasferimento del calciatore è in corso e potrebbe portare a un addio imminente.
La mancata qualificazione alla prossima Champions League costringe la Juventus a vendere: pedine di primo livello dovranno essere sacrificate. E molti top-club europei hanno messo gli occhi su Kenan Yildiz, il turco, pezzo pregiatissimo della rosa bianconera. Si vocifera su offerte che flirtano con i 100 milioni. Ma il club di Torino fa muro: Yildiz non si tocca. Dalle parti della Continassa viene considerato il volto della Juve del futuro, il giocatore attorno a cui costruire il progetto tecnico dei prossimi anni. La posizione della società è rafforzata in primis dalla volontà dello stesso Yildiz, che ha più volte rimarcato il desiderio di proseguire in bianconero. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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Kenan Yildiz | He Is The Golden One Dribbling
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