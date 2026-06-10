Kenan Yildiz la Juventus trema | Oltre 100 milioni assalto al turco

Notizia in breve

La Juventus sta valutando la vendita di alcuni giocatori di primo livello a causa della mancata qualificazione alla Champions League. Tra i nomi più discussi c'è quello di un attaccante turco, il cui valore di mercato supera i 100 milioni di euro. La società sta cercando di recuperare risorse finanziarie per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. La trattativa per il trasferimento del calciatore è in corso e potrebbe portare a un addio imminente.