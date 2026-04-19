Il Real Madrid ha presentato un’offerta di circa 90 milioni di euro per il giovane attaccante della Juventus, Kenan Yildiz. La proposta potrebbe mettere in discussione la permanenza del giocatore in bianconero, creando tensioni tra le parti coinvolte. La cifra elevata ha attirato l’attenzione di diversi osservatori e potrebbe influenzare il futuro del talento tedesco, che attualmente milita nel club torinese.

di Alessio Lento Un colpo di mercato che potrebbe scuotere il calcio europeo: il Real Madrid, che potrebbe pensare ad una cessione di Vinicius, avrebbe messo gli occhi su Kenan Yildiz, giovane talento della Juventus, con un’offerta che potrebbe raggiungere i 90 milioni di euro. Una proposta che metterebbe in difficoltà i vertici bianconeri, già impegnati in un periodo di ricostruzione e bilanci da rivedere. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Turchia, il Real sarebbe pronto a fare sul serio per l’acquisto del ventenne fantasista, offrendo una cifra che farebbe vacillare chiunque. Il suo trasferimento sarebbe una vera e propria operazione da capogiro, capace di scuotere le fondamenta della Vecchia Signora.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - 90 milioni per Kenan Yildiz, offerta da capogiro: la Juve traballa

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