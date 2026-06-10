Calciomercato Juventus l’Arsenal punta Kenan Yildiz | il gioiello turco detta le condizioni ai bianconeri

L'Arsenal ha manifestato interesse per Kenan Yildiz, il giovane attaccante turco della Juventus. Secondo fonti di mercato, il club inglese avrebbe avanzato offerte e condizioni per il trasferimento del giocatore, che attualmente indossa la maglia bianconera. La trattativa si concentra sul futuro del numero 10 juventino, con i londinesi che sembrano pronti a fare sul serio. La Juventus valuta le proposte, mentre il calciomercato entra nel vivo.

Juventus, Yildiz al centro delle voci: l’Arsenal fa sul serio. Il calciomercato entra nel vivo e, per la Juventus, si apre un fronte caldo che riguarda il futuro del suo numero 10, Kenan Yildiz. Il talento turco, pilastro del progetto bianconero, sarebbe finito prepotentemente nel mirino dell’ Arsenal. I Gunners, campioni in carica della Premier League e freschi reduci da una prestigiosa finale di Champions League, stanno monitorando con grande attenzione l’evoluzione del fantasista juventino. Mikel Arteta, tecnico dei londinesi, avrebbe espresso un forte apprezzamento per le qualità tecniche e la visione di gioco di Yildiz, spingendo la proprietà inglese a considerare un investimento economico di grande portata pur di portarlo all’Emirates Stadium. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Calciomercato Juventus, lArsenal punta Kenan Yildiz: il gioiello turco detta le condizioni.

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