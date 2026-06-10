In Asia, tre zone di conflitto coinvolgono il Pakistan: il Kashmir, dove ci sono scontri tra forze armate e gruppi armati; l’Afghanistan, con una guerra in corso, e il Balochistan, teatro di rivolte e proteste. Questi fronti alimentano tensioni tra le parti coinvolte e rappresentano una minaccia per la stabilità regionale. Nessuna delle aree ha registrato una soluzione definitiva, mentre le operazioni militari e le proteste continuano a coinvolgere le popolazioni locali.

In Asia ci sono tre fronti caldissimi che ruotano attorno al Pakistan e che rischiano di minare l’equilibrio regionale. Il primo chiama in causa l’escalation con l’Afghanistan. Nelle ultime ore, infatti, l’esercito pakistano ha condotto una serie di raid aerei nelle province afghane di Kunar, Khost e Paktika, provocando almeno tredici vittime civili. Mentre Kabul condanna il blitz, Islamabad sostiene di aver colpito basi operative del Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), il gruppo jihadista responsabile di numerosi attentati transfrontalieri. Gli altri due fronti di fuoco del Pakistan comprendono le tensioni nel conteso Kashmir e gli attentati nella regione separatista del Balochistan, entrambi tornati sotto i riflettori dopo settimane di apparente calma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Kashmir in fiamme, guerra in Afghanistan e rivolte in Balochistan: i tre fronti di fuoco che infiammano l'Asia

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