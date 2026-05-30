Nel Salento sono state evacuate alcune case a causa di tre incendi attivi nel parco e nelle aree abitate circostanti. I vigili del fuoco stanno intervenendo su tutti i fronti per contenere le fiamme e proteggere le abitazioni. Le operazioni di spegnimento sono in corso, con squadre impegnate sul campo per limitare l’estensione del fuoco e garantire la sicurezza delle persone coinvolte. La situazione è monitorata costantemente dalle autorità competenti.

? Punti chiave Quali aree abitate sono state evacuate a causa del vento?. Come stanno operando i vigili del fuoco tra i tre fronti?. Quali habitat protetti del parco rischiano la distruzione definitiva?. Dove si stanno concentrando le linee di difesa per bloccare il fuoco?.? In Breve Tre fronti attivi tra Tricase, Salve, Castro e l'area della provincia 91.. Fiamme colpiscono macchia mediterranea e pinete del Parco Costa Otranto-Santa Maria di Leuca.. Vigili del Fuoco di Lecce e Protezione Civile operano per isolare i tre fronti.. Evacuazioni precauzionali attuate tra le zone di Andrano e Santa Cesarea Terme.. Tre fronti di fuoco devastano il Salento da Capo di Leuca alla costa adriatica, costringendo le autorità a evacuazioni precauzionali in diverse abitazioni tra Andrano e Santa Cesarea Terme. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salento sotto il fuoco: tre fronti devastano il parco e case evacuazioni

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