Kodansha Manga Awards 2026 ecco i tre vincitori che infiammano il Giappone

La cerimonia dei Kodansha Manga Awards 2026 si è svolta in Giappone, assegnando i premi a tre diverse serie. Le opere vincitrici sono Gachiakuta, Re-Living My Life with a Boyfriend Who Doesn’t Remember Me e The Darwin Incident, tutte riconosciute per le rispettive categorie. La manifestazione ha visto anche alcune conferme, mentre altre premiazioni hanno sorpreso il pubblico e gli addetti ai lavori. La premiazione ha suscitato grande interesse tra gli appassionati di manga e il settore editoriale giapponese.

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Roma - La cinquantesima edizione premia Gachiakuta, Re-Living My Life with a Boyfriend Who Doesn’t Remember Me e The Darwin Incident tra conferme e sorprese editoriali giapponesi. La Kodansha ha ufficializzato i vincitori della 50ª edizione dei Kodansha Manga Awards, uno dei riconoscimenti più seguiti dell’industria fumettistica giapponese. Il premio, promosso ogni anno dalla storica casa editrice nipponica, celebra alcune delle opere più rilevanti del panorama manga, includendo anche titoli pubblicati da editori concorrenti. Nella categoria miglior shonen il riconoscimento è andato a Gachiakuta, firmato da Kei Urana con graffiti design di Hideyoshi Ando. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Kodansha Manga Awards 2026, ecco i tre vincitori che infiammano il Giappone ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The 50th Annual Kodansha Manga Awards: Official 2026 Nominees Revealed! Sullo stesso argomento Clair Obscur: Expedition 33 è il Gioco dell’Anno ai Game Developers Choice Awards, ecco tutti i vincitoriIl mondo dei videogiochi ha celebrato uno dei momenti più importanti dell’anno durante i Game Developers Choice Awards, i premi assegnati... Oscar 2026: tutti i vincitori degli Academy AwardsLa notte degli Oscar 2026 si chiude con il trionfo di One Battle After Another, che conquista 6 statuette, tra cui Miglior Film e Miglior Regia,... I pensieri di Torishima sul manga moderno (editor originale di Dragon Ball) reddit Kodansha Manga Awards: ecco i titoli premiati per la 50ª edizioneSono stati finalmente svelati i vincitori dei Kodansha Manga Awards, giunti quest'anno alla loro 50ª edizione. Parliamo di uno ... mangaforever.net The Best Shonen Manga Of 2026 Has Officially Been Crowned By KodanshaThe results for the Kodansha awards have been unveiled, and the best Shonen manga of 2026 has been announced. msn.com