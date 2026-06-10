Kane difende l’Inghilterra dalle critiche sull’eccessivo affidamento

Notizia in breve

Un calciatore dell’Inghilterra ha risposto alle critiche riguardanti l’eccessivo affidamento sulla squadra, difendendo le scelte del team. Ha dichiarato che la squadra si basa sulle proprie capacità e non su pressioni esterne. La discussione si è concentrata sulle strategie adottate durante le recenti competizioni internazionali. Nessun altro dettaglio o commento è stato fornito rispetto alle opinioni espresse dal giocatore.