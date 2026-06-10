Kane difende l’Inghilterra dalle critiche sull’eccessivo affidamento
Un calciatore dell’Inghilterra ha risposto alle critiche riguardanti l’eccessivo affidamento sulla squadra, difendendo le scelte del team. Ha dichiarato che la squadra si basa sulle proprie capacità e non su pressioni esterne. La discussione si è concentrata sulle strategie adottate durante le recenti competizioni internazionali. Nessun altro dettaglio o commento è stato fornito rispetto alle opinioni espresse dal giocatore.
Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Harry Kane non è d’accordo con i commenti secondo cui l’Inghilterra fa troppo affidamento sull’attaccante in vista della Coppa del Mondo. La campagna dell’Inghilterra alla Coppa del Mondo inizia il 17 giugno contro la Croazia, con i Tre Leoni che cercano di porre fine alla loro attesa di 60 anni per il trofeo. Kane arriva al torneo in una forma eccezionale, avendo segnato 61 gol con il Bayern Monaco in questa stagione (esclusa la Coppa del Mondo per club) e segnando 11 gol in altrettante partite con l’Inghilterra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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