Dopo la cessione dell’azienda a un nuovo gruppo, la WWE ha affrontato diverse reazioni da parte dei fan e degli esperti del settore. La fase successiva, definita “era TKO”, ha portato a un calo di entusiasmo e a critiche riguardo alla qualità degli show e alle scelte creative. In risposta, un rappresentante dell’azienda ha dichiarato di credere comunque nel valore del prodotto e di lavorare per migliorarlo.

Dopo un’era post Vince McMahon in cui tutto ciò che la WWE proponeva veniva accolto con caloroso entusiasmo dal pubblico, si è entrati nell’era TKO in cui il prodotto non rispecchia più le aspettative dei fan. E i fan non si fanno pregare: siamo nell’era social, quella in cui nulla rimane segreto. Lo sa bene anche Nick Khan, CEO della WWE, che nel corso di una riunione plenaria che ha coinvolto tutti dalla dirigenza al comparto operativo, è stato chiamato a difendere il suo operato. E, ovviamente, lo ha fatto. Nick Khan etichetta i commenti negativi come provenienti da “una rumorosa minoranza”. Nel corso di questo town hall meeting, oltre agli altri argomenti affrontati il CEO ha voluto rassicurare sia i dipendenti che gli azionisti sulla solidità del prodotto WWE, e per farlo si è servito anche di alcuni commenti raccolti online.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Nick Khan difende il prodotto dalle critiche

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