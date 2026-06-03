L’Associazione Nazionale Magistrati ha preso posizione a difesa dei giudici coinvolti nel caso Carbone delle Alpi, rispondendo alle critiche ricevute. Tra le questioni sollevate, si chiede perché l’indagine sia stata coordinata dalla Procura di Trento anziché da quella di Bolzano e si interroga sull’uso di elicotteri per le indagini sulla gestione dei rifiuti. Non sono stati forniti dettagli su eventuali responsabilità o decisioni specifiche legate alle scelte operative.

Perché l'indagine è stata coordinata dalla Procura di Trento invece che Bolzano?. Come si giustifica l'uso di elicotteri per indagini su gestione rifiuti?. Chi sono i dirigenti e l'ex sindaco colpiti dalle misure cautelari?. Quali irregolarità nella gestione dei rifiuti hanno scatenato l'inchiesta Carbone?.? In Breve Critiche su uso elicotteri e forze dell'ordine per indagine rifiuti. Dubbi su coordinamento indagini tramite Procura di Trento invece di Bolzano. Riferimenti a presunta infiltrazione mafiosa simile al precedente caso Romeo. Custodia cautelare per ex sindaco e dirigenti da oltre due settimane. L’Associazione Nazionale Magistrati difende l’inchiesta Carbone delle Alpi contro le critiche politiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Carbone delle Alpi: l’ANM difende i giudici dalle critiche

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