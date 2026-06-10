Juventus possibile partenza di Cambiaso | Spence primo candidato per sostituirlo

La Juventus valuta una possibile cessione di Cambiaso e sta considerando Spence come possibile sostituto. La situazione nel club è caratterizzata da incertezze sul mercato estivo, con potenziali acquisti e cessioni in programma. Non sono stati ancora annunci ufficiali, ma si discute di un possibile cambio nella rosa. La società monitora attentamente le opzioni per rafforzare la squadra e adattarsi alle esigenze della stagione futura.

C’è aria di cambiamenti dalle parti della Continassa, con tanti dubbi riguardo il futuro ed un mercato estivo da vivere tra nuovi acquisti e possibili cessioni. Nella lista dei sacrificabili in casa Juventus, sembrerebbe essere sempre più marcato il nome di Andrea Cambiaso, complice un rendimento decisamente al di sotto di quanto ci si poteva attendere. Nel caso in cui dovesse concretizzarsi il suo addio, la Vecchia Signora avrebbe già messo gli occhi sul possibile sostituto, proveniente dal Tottenham. La Juve cerca il post Cambiaso. I bianconeri hanno messo sul mercato Andrea Cambiaso, contestato per tutta la stagione dai tifosi a causa di prestazioni al di sotto delle sue qualità. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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