Miretti via dalla Juventus? Il Como alza il pressing | pro e contro di una possibile partenza in estate

Il Como si è fatto avanti con fermezza per Miretti, calciatore della Juventus, nel corso delle ultime settimane. La società bianconera sta valutando attentamente questa eventualità, considerando i pro e i contro di una sua possibile cessione durante la prossima sessione di calciomercato estivo. La decisione definitiva non è ancora stata presa, ma l’interesse del Como si è fatto sempre più concreto e il club torinese sta analizzando con attenzione questa possibilità.

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di Luca Fioretti Calciomercato Juve, il Como piomba con decisione su Miretti ma la dirigenza bianconera riflette attentamente sulla possibile cessione. Il mercato della Juventus entra nel vivo con una clamorosa indiscrezione dell’ultima ora: il Como è piombato con grande decisione su Fabio Miretti, individuato come l’innesto ideale per il proprio centrocampo. Di fronte a questo forte interessamento, l’ambiente bianconero si interroga sull’opportunità di lasciar partire il calciatore. Un’eventuale cessione a titolo definitivo si trasformerebbe in una totale e preziosissima plusvalenza per il bilancio, considerando che il ragazzo è cresciuto interamente nel settore giovanile della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Miretti via dalla Juventus? Il Como alza il pressing: pro e contro di una possibile partenza in estate ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Cagliari-Juventus 1-0: gol e highlights | Serie A Sullo stesso argomento Il Como di Fabregas piomba su Miretti: la richiesta economica della Juventusdi Redazione JuventusNews24Il Como di Fabregas piomba su Miretti: la richiesta economica della Juventus per lasciar partire il centrocampista Fabio... Alaba offerto alla Juventus: PRO e CONTRO del possibile colpo a zerodi Mauro MunnoAlaba offerto alla Juventus: pro e contro del possibile colpo a zero dal Real Madrid. #Como have made no moves for Fabio #Miretti — there have been no contacts with either the player or #Juventus. From next week, Miretti’s future should become clearer, with meetings scheduled with the Bianconeri management. x.com Il Como pensa a MirettiIl Como pensa a Fabio Miretti per il centrocampo europeo. Piacciono anche Marcandalli e Comuzzo per rinforzare la difesa. tuttojuve.com LETTERA DEL TIFOSO Godfrey: Il pesce puzza dalla testaAssumendo la mancata qualificazione alla Champions, surggerirei: Via subito Comolli e mettere Del Piero come Presidente, Via Koopmeiers, Miretti, Cambiaso, Cabal, David, Di Gregorio, Openda, Bremer, e ... tuttojuve.com