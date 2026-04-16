Juventus Cambiaso verso la Premier? Bernasconi per sostituirlo

La Juventus sta considerando la cessione di Cambiaso, con l’obiettivo di rafforzare la propria rosa. Sul fronte delle trattative, il club sta valutando un possibile trasferimento del giocatore verso la Premier League. Nel frattempo, si sta cercando un sostituto e si parla di Bernasconi come candidato a prendere il suo posto. Le decisioni sul mercato potrebbero influenzare la composizione della squadra nelle prossime settimane.

Rivoluzione sulla fascia sinistra: la Juve valuta il sacrificio di Cambiaso. Il calciomercato della Juventus si preannuncia come un cantiere aperto, specialmente sulle corsie esterne. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Tuttosport, la dirigenza bianconera starebbe pianificando una vera e propria rivoluzione sulla fascia sinistra per assecondare le L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Cambiaso verso la Premier? Bernasconi per sostituirlo Notizie correlate Cremonese, Nicola verso l’esonero? C’è un nome in pole per sostituirlo!Calciomercato Inter, parla l’agente di Pio Esposito: «Arsenal? Vuole restare in nerazzurro per i prossimi 10 anni!». Leggi anche: Juventus, Bremer venduto in estate? I nomi per sostituirlo Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Serie A | Juventus - Genoa, la conferenza stampa di Luciano Spalletti e Andrea Cambiaso Video; Il futuro di Cambiaso è un rebus: la Juventus fissa il prezzo; Cambiaso verso l'addio? La Juve pensa a due giocatori di Serie A per sostituirlo; SportMediaset: Cambiaso: Vittoria fondamentale in quota Champions. Felice per Di Gregorio Video. Gatti e Cambiaso verso l'uscita. Ecco le valutazioni fatte dalla JuventusLa Juventus spera di incassare intorno ai 50 milioni per le cessioni di Andrea Cambiaso e Federico Gatti. Una cifra forse non irrealizzabile, ben lontana da quello che il Manchester City ... tuttojuve.com Juventus, se parte Cambiaso c’è già un nome per sostituirlo: arriva dall’AtalantaL'esterno sinistro piace agli osservatori bianconeri, che potrebbero portarlo alla Juventus nella prossima sessione estiva: ... calcioatalanta.it Dopo la Juve fuori con due partite giocate in dieci dopo il Barcellona fuori con due partite giocate in dieci anche il Real Madrid esce dalla Champions finendo in dieci Le 3 big che restarono sul pezzo della SuperLega punite da UEFA #Juventus #mad - facebook.com facebook Alisson #Juventus Le ultime x.com