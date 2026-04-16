Juventus Cambiaso verso la Premier? Bernasconi per sostituirlo

Da ilprimatonazionale.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus sta considerando la cessione di Cambiaso, con l’obiettivo di rafforzare la propria rosa. Sul fronte delle trattative, il club sta valutando un possibile trasferimento del giocatore verso la Premier League. Nel frattempo, si sta cercando un sostituto e si parla di Bernasconi come candidato a prendere il suo posto. Le decisioni sul mercato potrebbero influenzare la composizione della squadra nelle prossime settimane.

Rivoluzione sulla fascia sinistra: la Juve valuta il sacrificio di Cambiaso. Il calciomercato della Juventus si preannuncia come un cantiere aperto, specialmente sulle corsie esterne. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Tuttosport, la dirigenza bianconera starebbe pianificando una vera e propria rivoluzione sulla fascia sinistra per assecondare le L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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