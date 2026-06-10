Juventus possibile addio di Cambiaso | Spence torna in cima alla lista di Ottolini

La Juventus valuta la cessione di Cambiaso nel mercato estivo. Nel frattempo, si riapre la possibilità di portare in squadra Spence, che torna in cima alla lista di acquisti. Ottolini sta pianificando un intervento nel reparto difensivo per rafforzare la squadra sotto la guida di Spalletti. Nessuna comunicazione ufficiale è arrivata riguardo a offerte concrete o decisioni definitive.

Sirene di calciomercato per Cambiaso: la Juventus riapre la pista Spence e Ottolini prepara il colpo in difesa per Spalletti. Il mercato della Juventus si muove su più direttrici e la dirigenza continua a lavorare con largo anticipo per non farsi trovare impreparata di fronte ai possibili assalti ai propri gioielli. Sulla corsia mancina, in particolare, le sirene internazionali si fanno sempre più insistenti per Andrea Cambiaso. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’esterno azzurro è finito nel mirino di alcuni dei top club europei: Barcellona e Chelsea sarebbero pronti a sfidarsi a suon di milioni pur di strapparlo alla Continassa.... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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