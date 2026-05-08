Sul calciomercato della Juventus, si valuta la possibilità di una partenza di Cambiaso e, in tal caso, al vertice della lista dei possibili sostituti c’è un nome specifico. La società sta monitorando attentamente le opzioni per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. La decisione finale dipenderà anche dalle trattative in corso e dalle eventuali offerte per il giocatore. Al momento, non ci sono ancora annunci ufficiali in merito.

Kim alla Juve: ora è lui la prima scelta per la difesa. La posizione del Bayern Alaba Juve: è sfida col Milan per prenderlo a zero! Ma i bianconeri restano cauti per un motivo Alisson alla Juve si complica? Ecco le richieste economiche del portiere. E spunta. l’Inter Birindelli: «Se dai spazio alla Juve ti mandano in bambola.Sarò sempre grato a questo club, ho abbracciato Chiellini e Pessotto» Juventus Women, Beccari operata al ginocchio sinistro: intervento riuscito. Il comunicato ufficiale Rosucci: «Coppa Italia? Qui alla Juve si gioca per vincere, per noi e per i tifosi» – VIDEO Settore giovanile Juve: l’Under 17 perde l’imbattibilità,...🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: in caso di addio di Cambiaso c’è un nome in cima alla lista dei desideri

KOOPMEINERS JUVENTUS ADDIO POSSIBILE, C’È L’OFFERTA | TUDOR SI È DIMESSO, CLAMOROSO

Notizie correlate

Calciomercato Juve, Greenwood balza in cima alla lista dei desideri per l’attacco: Spalletti è già pazzo di lui! Il prezzo del MarsigliaCalciomercato Juve, Greenwood balza in cima alla lista dei desideri per l’attacco: Spalletti è già pazzo di lui! Il prezzo del Marsiglia Mercato...

Kolo Muani alla Juve, il francese resta in cima alla lista dei desideri bianconera. Ecco cosa apprezza Spalletti di luidi Redazione JuventusNews24Kolo Muani alla Juve, il centravanti francese resta in cima alla lista dei desideri bianconera.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Calciomercato Juve: spunta Reijnders! Spalletti chiama Bernardo Silva, Alisson di corsa; SportMediaset: Calciomercato Juventus, i due sogni di Spalletti Video; La Juve cerca due 9: gelo con Vlahovic, Lewa lontano, rispunta Kolo Muani; Juventus, come cambia il calciomercato senza la Champions: la strategia.

Tutto sulle ultime notizie di calciomercato della Juventus: grosse novitàDa Conceicao a Kalulu: ecco tutto quello che c'è da sapere sulle ultime news di calciomercato legate alla Juventus ... juvenews.eu

Calciomercato Juve e Roma, si chiude a 20 milioni: via libera arrivatoProtagonisti di una rivalità storica, Juventus e Roma come l’anno scorso duelleranno punto a punto per qualificarsi alla prossima Champions League. Con i due pareggi contro Milan e Verona, i ... calciomercato.it

Calciomercato Juve, cinque nomi dietro! Scout in azione, baby talenti e l'occasione dalla Premier - facebook.com facebook

Calciomercato #Juve, cinque nomi dietro! Scout in azione, baby talenti e l'occasione dalla Premier x.com