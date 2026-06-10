Juventus il futuro di Adzic è in bilico | cinque club seguono il montenegrino

Da stilejuventus.com 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cinque club di Serie A stanno monitorando il difensore montenegrino, il cui futuro alla Juventus è incerto. Le trattative per un possibile trasferimento sono in corso, ma non ci sono ancora decisioni definitive. La Juventus potrebbe valutare offerte o confermare il giocatore in rosa, anche se al momento non ci sono comunicazioni ufficiali. La situazione rimane aperta e soggetta a cambiamenti nelle prossime settimane.

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Il futuro di Vasilije Adzic potrebbe essere lontano da Torino, ma visto l’ interesse di diverse squadre di Serie A prende quota l’ipotesi di una permanenza nel campionato italiano. Sul montenegrino della Juventus ci sarebbero Cagliari, Lecce, Sassuolo, Frosinone e Parma, già accostato al giocatore durante il mercato di gennaio. La volontà del classe 2006 è chiara: trovare maggiore spazio. Sassuolo in prima fila: Carnevali segue Adzic. Tra i club più attivi c’è il Sassuolo. L’amministratore delegato Carnevali è al lavoro sul mercato per portare nuovi innesti al successore di Fabio Grosso, Alberto Aquilani. Il trequartista bianconero è alla ricerca di una nuova avventura stimolante che gli permetta di crescere. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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