Oggi il centrocampista montenegrino compie vent'anni. In casa Juventus si discute ancora sul suo futuro: restare in rosa o essere ceduto in prestito. La società valuta le prossime mosse, considerando le possibilità di sviluppo per il giovane talento. La sua crescita nel settore giovanile ha attirato l'attenzione, e ora si decide come inserirlo nel progetto della prima squadra.

di Luca Fioretti Adzic Juventus, il montenegrino spegne oggi venti candeline: la dirigenza rifletterà sulla strategia migliore tra la permanenza in rosa e un prestito. Vasilije Adzic compie oggi 20 anni, un traguardo che coincide con un momento decisivo per la sua carriera professionale. Il giovane montenegrino ha vissuto un’annata di apprendimento costante, pur trovando spazio ridotto nelle rotazioni di Spalletti. Le statistiche registrano 10 presenze e 1 gol in Serie A, oltre a 7 gettoni collezionati in Champions League. Nonostante il minutaggio limitato, il ragazzo ha mostrato lampi di classe pura ogni volta che ha calpestato il campo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Adzic Juventus: 20 anni oggi per il talento montenegrino, sempre in bilico tra permanenza e prestito. Il punto

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