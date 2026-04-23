Adzic Juventus la Vecchia Signora ha le idee chiare per il futuro del talento montenegrino Ecco cosa succederà in estate

In vista della prossima sessione di mercato, la società bianconera ha definito le strategie riguardo al futuro del centrocampista montenegrino. La squadra ha comunicato le proprie intenzioni e le decisioni prese per la gestione del giocatore, che si trovava in prestito. Si attendono aggiornamenti sulle eventuali trattative e sulle modalità di conferma o cessione del calciatore.

di Angelo Ciarletta Adzic Juventus, la Vecchia Signora ha le idee chiare per il futuro del giovane centrocampista. Ecco cosa succederà nel mercato estivo. La Juve inizia a delineare le strategie per il prossimo futuro, focalizzandosi sulla gestione dei profili che non rientrano nel progetto tecnico immediato. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la dirigenza ha individuato diversi nomi in uscita per snellire l’organico a disposizione di Luciano Spalletti. MERCATO JUVE LIVE Tra le operazioni più rilevanti spicca quella legata a Vasilije Adzic. Per il giovane talento, attualmente ai box per infortunio, si prospetta un trasferimento temporaneo per favorirne la crescita agonistica.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Adzic Juventus, la Vecchia Signora ha le idee chiare per il futuro del talento montenegrino. Ecco cosa succederà in estate Notizie correlate Leggi anche: Nico Paz, il Real Madrid ha scelto il futuro del talento argentino. Ecco che cosa succederà in estate Futuro Torriani, la decisione in estate: il Milan ha le idee chiareLorenzo Torriani rappresenta un patrimonio del Milan con il giovane portiere che, nelle rare uscite in cui ha avuto spazio tra amichevoli e Milan... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Holm subito pupillo di Spalletti, il Milan-Juve di Vlahovic, stagione finita per due e Adzic fuori dai radar; Juve, si rivede Vlahovic: ecco la nuova data fissata per il rientro. Su Adzic; Juventus-Bologna, i convocati di Spalletti: cinque gli assenti, recuperano in tempo Yildiz e McKennie; Le probabili formazioni di Juventus-Bologna (Serie A). Juventus, Adzic infortunato, i tempi di recupero, le parole di SpallettiLa Juventus dovrà fare a meno per un paio di settimane di Vasilije Adzic, centrocampista montenegrino classe 2006. Nella conferenza stampa in vista del match di lunedì con il Genoa, Luciano Spalletti ... calciomercato.com #Juventus, dalla Continassa: Adzic parzialmente in gruppo. Per Yildiz, Thuram e Holm ancora lavoro differenziato x.com La #Juventus è partita dalla Continassa direzione Bergamo, dove questa sera affronterà l’Atalanta Out Perin, Vlahovic, Adzic, Cabal e McKennie squalificato Prima chiamata per Riccardo #Radu, portiere classe 2007 della Primavera # #Atalanta - facebook.com facebook