Il Viminale ha imposto il divieto di trasferte per i tifosi di Juventus e Torino fino al 3 novembre 2026. La misura riguarda tutte le partite in trasferta per le due squadre e si applica a partire dalla data odierna. La decisione è stata comunicata attraverso un decreto ufficiale. La restrizione si inserisce in un quadro più ampio di misure di sicurezza adottate per le tifoserie.

Il Viminale ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi del Torino e della Juventus fino al 3 novembre 2026. La decisione è stata presa a seguito degli incidenti avvenuti durante il derby del 24 maggio scorso in cui è avvenuto il ferimento di un ultras bianconero,Marco Leonardo Basoccu, dimesso ieri dall’ospedale Le Molinette del capoluogo piemontese. Era stato colpito da un oggetto contundente, probabilmente una bottiglia di vetro. Erano stati effettuati otto arresti per le violenze prima della stracittadina ed emessi 11 Daspo ma continuano le indagini per ricostruire la dinamica e individuare altri responsabili. “Mai giudicare un libro dalla copertina”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Il Viminale vieta le trasferte ai tifosi di Juventus e Torino fino al 3 novembre

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