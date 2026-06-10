Juventus e mercato l’ipotesi Kessie divide | perché il profilo non convince

Da gbt-magazine.com 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus non ha mostrato interesse concreto per Kessie, considerato un profilo non adatto. La trattativa non è stata avviata e il nome del centrocampista non figura tra le priorità del club. Le voci di mercato indicano che il club preferisce altri profili e non ha avanzato offerte ufficiali. La discussione tra i tifosi si concentra sulla mancanza di entusiasmo verso l'ipotesi di un suo arrivo.

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Juventus, il nome di Kessie non scalda: bocciatura netta sul profilo. Il calciomercato della Juventus è sempre al centro del dibattito, ma alcune voci di corridoio stanno già accendendo la discussione tra i tifosi. Il nome che circola in queste ore è quello di Franck Kessie, profilo che, tuttavia, sembra non convincere affatto una parte dell’ambiente bianconero. Perché il ritorno di Kessie desta dubbi. Nonostante i 30 anni e un passato importante in Italia, la prospettiva di un suo approdo a Torino appare poco lungimirante. Dopo aver trascorso diversi anni lontano dai palcoscenici europei, in campionati dal ritmo e dall’intensità decisamente differenti, il centrocampista ivoriano solleva più di un interrogativo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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