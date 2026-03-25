La Juventus si trova impegnata nella lotta per il quarto posto in campionato, che può valere fino a 80 milioni di euro. La squadra sta valutando diverse strategie, tra cui l'acquisto di calciatori svincolati, con l’obiettivo di rafforzare la rosa. Tra i nomi che circolano ci sono Kessié e Spinazzola, considerati possibili rinforzi per la formazione.

Una Juventusancora in bilico tra presente e futuro. La stagione è nel vivo, con un traguardo chiaro: conquistare il quarto posto e assicurarsi l’accesso alla prossima Champions League. Un obiettivo fondamentale non solo dal punto di vista sportivo, ma anche economico. In ballo ci sono infatti tra i 70 e gli 80 milioni di euro di premi UEFA, risorse decisive per il bilancio e per programmare il mercato estivo. I bianconeri, guidati da Luciano Spalletti, sono chiamati a superare il Como nelle ultime giornate per centrare l’obiettivo. In attesa del verdetto del campo, la dirigenza si muove già sul mercato, con particolare attenzione alle occasioni tra gli svincolati. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Juventus, tra corsa Champions e mercato: da Kessié a Spinazzola, i piani dei bianconeri

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