Juventus sprint mercato | offerta ufficiale per Kessiè e contatti per Østigård

Da stilejuventus.com 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha presentato ufficialmente un'offerta per il centrocampista Franck Kessié, mentre ha iniziato i contatti con il Genoa per il difensore Leo Østigård. La società sta cercando di rafforzare la rosa nel corso della sessione di mercato estiva, con diverse trattative in corso. Non sono stati divulgati dettagli specifici sulle cifre delle trattative o sui termini delle proposte.

La Juventus accelera sul mercato: presentata una prima offerta per Franck Kessié e avviati i primi contatti con il Genoa per Leo Østigård. Due operazioni diverse ma collegate da un’unica strategia: rinforzare la rosa con profili pronti e funzionali, in attesa di capire quanto peserà la qualificazione alla prossima Champions League sulle scelte economiche del club. Offerta per Kessié: dettagli e condizioni dell’operazione. La Juventus ha inviato la prima offerta per Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano, oggi 29enne, si avvicina ad un ritorno in Italia dopo l’esperienza in Arabia Saudita con l ’Al-Ahli. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri avrebbero già presentato una prima offerta ufficiale al giocatore. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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