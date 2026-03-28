Juventus sprint mercato | offerta ufficiale per Kessiè e contatti per Østigård

La Juventus ha presentato ufficialmente un'offerta per il centrocampista Franck Kessié, mentre ha iniziato i contatti con il Genoa per il difensore Leo Østigård. La società sta cercando di rafforzare la rosa nel corso della sessione di mercato estiva, con diverse trattative in corso. Non sono stati divulgati dettagli specifici sulle cifre delle trattative o sui termini delle proposte.

La Juventus accelera sul mercato: presentata una prima offerta per Franck Kessié e avviati i primi contatti con il Genoa per Leo Østigård. Due operazioni diverse ma collegate da un’unica strategia: rinforzare la rosa con profili pronti e funzionali, in attesa di capire quanto peserà la qualificazione alla prossima Champions League sulle scelte economiche del club. Offerta per Kessié: dettagli e condizioni dell’operazione. La Juventus ha inviato la prima offerta per Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano, oggi 29enne, si avvicina ad un ritorno in Italia dopo l’esperienza in Arabia Saudita con l ’Al-Ahli. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri avrebbero già presentato una prima offerta ufficiale al giocatore. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, sprint mercato: offerta ufficiale per Kessiè e contatti per Østigård Articoli correlati Leggi anche: Juventus, nuovi contatti per Kessié: occasione per giugno Mercato Juventus, il Fulham presenta un’offerta ufficiale per l’obiettivo bianconero. Di chi si trattaLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Tutto quello che riguarda Juventus sprint mercato offerta... Temi più discussi: Juventus, sprint per Bernardo Silva: bianconeri in pole, Barcellona frenato; Juve sprint Bernardo Silva | le cifre per chiudere l’affare; Orsolini Bologna il doppio no di Gattuso e la crisi che sembra non finire più | adesso anche il futuro è un rebus!. Juventus, sprint per Bernardo Silva: bianconeri in pole, Barcellona frenatoJuventus, sprint per Bernardo Silva: bianconeri in pole, Barcellona frenato Bernardo Silva è uno dei grandi protagonisti del prossimo mercato estivo. Il fantasista portoghese è ... tuttojuve.com Mercato Juve, prende quota l’idea Spinazzola dal Napoli: l’offerta sul tavolo studiata dai bianconeri per convincerlo a tornare a TorinoMercato Juve, prende quota l'idea Spinazzola dal Napoli: l'offerta sul tavolo studiata dai bianconeri per convincerlo a tornare a Torino ... calcionews24.com Si è parlato a lungo di un possibile trasferimento alla Juventus. Si è sussurrato persino di un ritorno romantico al Milan. Noi lo avevamo già detto. E lo ribadiamo, per evitare di alimentare illusioni. Le possibilità di rivederlo in Serie A sono nulle. A meno di una s - facebook.com facebook Kolo Muani continua ad essere orientato su un possibile ritorno alla Juventus. Il giocatore sta avendo proposte da altri club europei e non, ma il francese aspetta la Juve. Vediamo se il club torinese vorrà affondare, in questo momento il pallino è nelle mani bia x.com