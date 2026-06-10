Juve Stabia passo decisivo per il futuro | il gruppo Guerri acquisisce la società

Il gruppo Guerri ha acquisito la società Juve Stabia, segnando un passo importante per il futuro del club. Questa mattina, al Tribunale di Napoli, si è concluso un procedimento legale relativo alla ricapitalizzazione e al rilancio della squadra. La decisione permette di definire la proprietà e avviare le prossime fasi di gestione. La vicenda si inserisce in un percorso di ristrutturazione avviato già da tempo.

Tempo di lettura: 2 minuti Svolta nel futuro della Juve Stabia. Questa mattina presso il Tribunale di Napoli, è stato compiuto un passaggio decisivo nell’ambito del percorso di ricapitalizzazione e rilancio del club gialloblù. “La S.S. Juve Stabia 1907 – si legge nella nota – comunica che oggi, mercoledì 10 giugno, si è tenuta presso il Tribunale di Napoli l’udienza presieduta dalla dott.ssa Teresa Areniello. Hanno partecipato all’incontro il Sostituto Procuratore Nazionale, dott. Antonello Ardituro, il Sostituto Procuratore della DDA, dott. Francesco De Falco, i legali del sig. Francesco Agnello, nonché Alfredo Guerri, in rappresentanza della Domus Srl, società che ha manifestato interesse all’acquisizione delle quote del club, accompagnato dal proprio legale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Juve Stabia, il 10 giugno il giorno della verità

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